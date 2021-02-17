عدن 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأدانت الجمهورية اليمنية، بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار أربيل الدولي في العراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية: "إن هذه الأعمال الإجرامية تأتي في إطار رغبة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لزعزعة الاستقرار في المنطقة خدمة لأجندات خارجية معروفة"، مشيرةً إلى أن اليمن تتعرض منذ فترة طويلة لأعمال إرهابية مشابهة من قبل مليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.وأكدت الحكومة اليمنية تضامنها ووقوفها التام مع الحكومة العراقية في كل ما تتخذه من خطوات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات المزعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي.// انتهى //10:59ت م0048