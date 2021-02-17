القريات 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" في القريات عبر عيادتين خدماتها لـ 3100 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وخصصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:01ت م0049