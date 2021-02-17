الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسنظمت جامعة شقراء، ممثلة في كلية الطب بالدوادمي، على مدار اليومين الماضيين ورشة عمل عن بُعد بعنوان "طرق ومناهج البحث العلمي"، بمشاركة ثمانية متحدثين.وهدفت الورشة إلى صقل وتنمية مهارات البحث العلمي لطلاب كليات الطب بالجامعة ووضع الأسس وبناء اللبنات في مسيرة الطلاب البحثية، جنباً إلى جنب مع مسيرتهم الأكاديمية، كما هدفت لتأهيلهم للمشاركة في ملتقى أبحاث طلاب الطب الثاني الذي ستنظمه الكلية في نهاية العام الدراسي.// انتهى //11:03ت م0050