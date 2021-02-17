سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بلدة الطور
الأربعاء 1442/7/5 هـ الموافق 2021/02/17 م واس
القدس المحتلة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة الطور "جبل الزيتون" بالقدس المحتلة، بينهم أسير محرر أفرج عنه يوم أمس.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس ، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليلة الماضية الأسير المحرر علي محيسن الكسواني ، وعدنان الهدره ، وخليل ربايعة ، بعد أن أوققت مركبة كان يستقلها الشبان عند مفرق "البدوي" في البلدة، وفتشتها، قبل أن تعقتلهم.
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11:13ت م
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