سكاكا 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، يرافقه عدد من منسوبي القوات.واستمع سموه لشرحٍ عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بأهمية قطاع الأمن البيئي من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة والعناية بها وتنميتها، وتطبيق الأنظمة البيئية وضبط المخالفات، مؤكداً سموه دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي في المنطقة ومساندتهم للقيام بمهام عملهم، للمساهمة في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.من جانبه أعرب العميد الحربي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه ومتابعته لجميع أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة.// انتهى //11:24ت م0053