تونس 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تطورات الوضع الوبائي داخل البلاد ،مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 224,329 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7617 وفاة.وأشارت الصحف إلى عقد أعضاء البرلمان الليبي جلسة عمل في مدينة صبراتة بحضور أكثر من 90 نائبا، وخصّصت لبحث سبل توحيد البرلمان وإعادة هيكلته قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي يتوقع أن ترى النور بعد أسبوع.وأخبرت عن حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القادة الصوماليين على استئناف الحوار من أجل التغلب على العقبات السياسية الأخيرة أمام إجراء انتخابات شاملة.وتناولت صحف تونس تأكيد مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، على ضرورة وقف عمليات الاغتيال بشكل فوري في العراق، وكذلك وقف قمع المتظاهرين.// انتهى //11:25ت م0055