سكاكا 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عثمان بن عبدالله الدباس، وعدداً من مساعديه.واستمع سموه، من اللواء الدباس لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، والإمكانات المختلفة التي تُسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.كما تسلم سموه التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بمنطقة الجوف لعام 2020م الذي اشتمل على جهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين، مثنياً على جهود منسوبي الدفاع المدني وأدوارهم الوقائية ومباشرتهم للحرائق والحوادث، حاثاً على مواصلة العطاء والإنجاز والاهتمام بالخطط التوعوية والوقائية.من جهته أعرب اللواء الدباس عن شكره وتقريره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، وعلى ما حظيت وتحظى به إدارة الدفاع المدني ومنسوبيها من دعم واهتمام ، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ الجميع من كل سوء.//انتهى//11:29ت م0056