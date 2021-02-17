جنيف 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية عن استمرار انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة عالميا بكوفيد 19 للأسبوع الخامس على التوالي حيث تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن 2،6 ملايين إصابة، بانخفاض 16 % عن الأسبوع الذي سبقه.كما انخفضت أعداد الوفيات المبلغ عنها بنسبة 10% وبلغت 81 ألف حالة الأسبوع الماضي، وبذلك يرتفع العدد التراكمي عالميا إلى 108،2 ملايين إصابة ، وأكثر من 2،3 ملايين حالة وفاة منذ بداية الوباء.وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم إن سبب هذا الانخفاض رغم وجود المتحورات ، يرجع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية ، داعيا إلى مواصلة تطبيقها للسيطرة على الجائحة .// انتهى //11:30ت م0057