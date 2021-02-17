الخرطوم 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على لقاء معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان جبريل إبراهيم أمس بالخرطوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وعرجت صحف الخرطوم على تحذير الجيش السوداني، أمس من وجود تعزيزات عسكرية أثيوبية على الحدود السودانية.وأبرزت ترحيب السودان بالخطوات الإيجابية التي تمت في الملف الليبي والتي توجت بانتخاب المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس وزراء الحكومة الإنتقالية.ونقلت صحف الأربعاء عن الجامعة العربية تأكيدها الوقوف مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات في سبيل المحافظة على سيادته وسلامة أراضيه.ولفتت الانتباه إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السودان إلى 27892 إصابة، و1860 وفاة، وتعافي أكثر من 20 ألف حالة.وأخبرت صحف السودان عن بدء الخرطوم في التعاقد مع بعض الشركات لاستيراد القمح، كما تجري اتصالات مع برنامج الغذاء العالمي لتوفير 200 ألف طن من القمح، لمعالجة مشكلة ندرة الخبز.// انتهى //11:31ت م0058