القاهرة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأغلقت سُلطات هيئة ميناء الإسكندرية بوغازي الإسكندرية والدخيلة نظرًا للأحوال الجومائية، وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع في بيان له اليوم: إن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.// انتهى //11:34ت م0059