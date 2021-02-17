رام الله 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم رد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتفنيدها مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعاداة السامية والانحياز السياسي ضد بلاده، مؤكدة أنها مؤسسة قضائية مستقلة وأن قرارها لم يكن سياسيا.وأولت الصحف اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الجولات والاقتحامات التي ينفذها مسؤولون إسرائيليون للأرض الفلسطينية المحتلة، تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون يوميا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وكأن إسرائيل تتنافس مع نفسها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.وأوردت صحف فلسطين دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إيرلندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وبذل كافة الجهود لصياغة موقف أوروبي فاعل وداعم للاعتراف بفلسطين وحماية حل الدولتين.ونشرت أقوال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إن عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها أدى إلى زيادة جرأتها على ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك أعمال العنف والتدمير والإرهاب من قبل المستوطنين الإسرائيليين في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل6 وفيات و1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و777 حالة تعاف ، فيما تم تسجيل 139 حالة بالطفرة البريطانية المتحولة.ورصدت اقتحام 127 مستوطنا يهوديا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ، تجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية وعلى شكل مجموعات.// انتهى //11:36ت م0060