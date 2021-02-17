خان يونس 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في خان يونس ، أن عددًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية انطلقت من مواقع الاحتلال خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق المدينة، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.// انتهى //11:39ت م0061