إسلام آباد 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تراجع الإصابات بفيروس كورونا القياسي في باكستان خلال الأيام الأخيرة .واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات.وعرجت صحف إسلام آباد على عزم باكستان والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية.وأخبرت عن اختتام تدريبات "أمان" التي استضافتها القوات البحرية الباكستانية بمشاركة قوات بحرية من 45 دولة قبالة سواحل باكستان.وتطرقت صحف الأربعاء إلى توصل الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق لإحياء البرنامج المتوقف للقروض لباكستان بقيمة ستة مليارات دولار.وعرجت على عزم الصين ربط باكستان بكابل بصري جديد ضمن مشروع الربط الرقمي لتعزيز البنية التحتية لخدمة الانترنت في باكستان.وتناقلت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني حيث قتل أربعة أشخاص بينهم شرطي جراء هجومين منفصلين شنها مسلحون مجهولون بمدينة جلال آباد.وأشارت إلى تراجع التوتر الحدودي بين الصين والهند في منطقة "لاداخ".// انتهى //11:46ت م0062