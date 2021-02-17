جيزان 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأجرى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان 54 عملية جراحة الأطفال، وذلك خلال شهر يناير من العام الحالي 2021 م.وأوضحت "صحة جازان" أن العمليات الجراحية شملت، عدد 12 جراحة لأطفال حديثي الولادة وخدج، و 3 جراحات أورام أطفال و 9 جراحات مناظير أطفال و 26 جراحة يوم واحد أطفال وجراحتي قسطرة غسيل بريتوني، إضافة لجراحتي إيقاف نزيف كبدي بالجراحة والأشعة التداخلية.// انتهى //12:53ت م0081