الجزائر 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، أن الحكومة قررت اقتناء 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، مبينا خلال استجواب برلماني بأن حملة التطعيم ستمس جميع محافظات البلاد دون استثناء وبصفة تدريجية.وفي الشأن المغاربي، نقلت صحف الجزائر تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، ثقته بنجاح مهام يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مشددا أثناء لقاء مع كوبتش بتونس العاصمة على أن نجاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا هو نجاح لليبيا ولتونس ولكامل المنطقة.وتطرقت في متفرقات دولية إلى إعلان جامعة الدول العربية عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، مؤكدة وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه، وبسط سلطته وإدارته عليها.// انتهى //12:57ت م0082