عرعر 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك، وعدد من قيادات الوزارة.واطلع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, خلال اللقاء على خطة وزارة النقل الهادفة إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في منطقة الحدود الشمالية.كما جرى بحث الموضوعات التي تهم عمل الوزارة بالمنطقة ومشروعات وزارة النقل في المنطقة ونسب الإنجاز فيها، وأهم المشروعات المستقبلية للمنطقة ومحافظاتها.من جهتهم قدم أصحاب المعالي رؤساء هيئات الطيران المدني والنقل العام عدداً من حول آخر المستجدات المتعلقة بالقطاعات في المنطقة.من جانبه أعرب معالي زير النقل, عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وما استمع إليه من توجيهات حيال ما تم بحثه من موضوعات، راجياً العون والتوفيق للجميع لتحقيق كل ما يعود بالخير والفائدة على الوطن والمواطن.// انتهى //13:06ت م0084