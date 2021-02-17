الدمام 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1518 جولة رقابية، و 38 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.وأسفرت الجولات عن إغلاق 40 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتكدس، وعدم إبراز تطبيق "توكلنا "، فيما استقبلت الأمانة (33) بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية.وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها وابراز "توكلنا"، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، أو عدم التباعد الجسدي الآمن في التسوق، أو أي فئات التكدس والاجتماعات وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات (940)؛ لمعالجتها.// انتهى//13:07ت م0085