عرعر 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من مشاريع الطرق بالمنطقة.واشتمل التدشين على مشروع تقاطع المدينة الجامعية برفحاء ضمن مشروعات المجموعة الأولى بمنطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى مشروع تقاطع جامعة الحدود الشمالية مع الطريق الرئيسي (عرعر – رفحاء).ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم واهتمام لتنفيذ المشروعات التنموية في جميع المجالات خاصة قطاع النقل لينعم بها المواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة.وثمّن سموه جهود وزارة النقل في تنفيذها العديد من مشروعات شبكة الطرق بجميع أنحاء المملكة، ومن ذلك منطقة الحدود الشمالية التي شهدت نقلات نوعية من حيث الكم والكيف ونفذت وفق مواصفات هندسية قياسية تحقق كفاءة التشغيل والأداء وترتقي بمستوى السلامة والجودة وانسيابية الحركة على الطرق، وذلك وفق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030 .بدوره أكد المهندس الجاسر أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة، وتحرص كل الحرص على إنجاز مشاريعها كافة بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع وتسلمها، انطلاقا من الوعي بمميزات الموقع الاستراتيجي للحدود الشمالية وأثره إيجابيا على دعم العمل اللوجستي من المملكة وإليها، إلى جانب تنمية الحراك الاقتصادي عبر نقل البضائع والسلع .// انتهى //13:10ت م0086