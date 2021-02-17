طوكيو 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تسجيل 94 حالة وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي وفيات الفيروس بلغ حتى الآن 419781 حالة وإجمالي الإصابات 7155 إصابة بالفيروس التاجي.ومددت اليابان في وقت سابق حالة الطوارئ في عشر ولايات منها العاصمة طوكيو و(أوساكا) لمدة شهر واحد حتى السابع من مارس المقبل.// انتهى //13:14ت م0087