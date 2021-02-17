عرعر 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" بمدينة عرعر؛ تمهيداً لبدء تشغيله واستقبال المستفيدين.واستمع سموه إلى شرح من القائمين على المركز، عن استعدادات وتجهيزات المركز لتقديم اللقاح للمستفيدين في المنطقة، مطلعاً على آلية استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المباركة التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح - بفضل الله - في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوهاً بما شاهده من تجهيزات تدل على حجم جهود فريق العمل بالشؤون الصحية بالمنطقة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق" صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع وبوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها - بإذن الله -.// انتهى //13:17ت م0089