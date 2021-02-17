حائل 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعلن تعليم حائل ممثلاً في إدارة النشاط (بنين – بنات) عن بدء التسجيل في مسابقة الكانجارو موهبة العالمية للرياضيات.وأوضحت الإدارة أن المسابقة سيتم الإعلان عن نتائجها في 13 أبريل المقبل، داعية الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقة والاستفادة من إتقان المعرفة في الرياضيات وتطويرها وتطبيقها في حياتهم اليومية والتنافس ضمن بيئة تعليمية.يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.// انتهى //13:23ت م0094