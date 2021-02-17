مكة المكرمة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسنفذت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، حملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوعية القطاع الخاص للقضاء على انتشار الوباء، والحد من الآثار المترتبة عنه اقتصادياً بالاستفادة من الوسائل التقنية.وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، أن الحملة تأتي انطلاقاً من مسؤوليات الغرفة اتجاه المجتمع بمشاركة جميع مقدراتها وكوادرها، من خلال التواصل مع المجتمع، وإرسال التعاميم إلى أصحاب الأعمال والتجار عبر تفعيل قواعد البيانات التي تحتكم إليها الغرفة، ليس للمنتسبين فحسب، بل لجميع قوائم المتدربين والأسر المنتجة وغيرهم.وأكد المهندس معتوق ضرورة الاهتمام بالاحترازات التي أقرتها الجهات الصحية حماية للأفراد والمجتمع، مع ضرورة وعي المجتمع من الموجة الثانية للوباء لتفادي الإصابة باتخاذ التدابير اللازمة من ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وغسل اليدين وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن غرفة مكة المكرمة أطلقت حملة إعلامية بثلاث لغات هي الأوردو والإنجليزية فضلا عن العربية.وأَضاف أن الغرفة نفذت حملة في موقعها بفرض إبراز خلو الأفراد من الإصابة ببرنامج "توكلنا"، وقياس درجة الحرارة ووضع الكمامة"، مؤكداً أن التواصل ما زال مستمراً مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للإسهام في كل ما يمكن لتجاوز هذه الفترة الحرجة بسلام.يذكر أن الحملة شملت التوعوية للتحول الرقمي استهدفت أصحاب المشاريع التجارية ورواد الأعمال والأسر المنتجة بمختلف القطاعات دفعا لتفعيل الدور التقني لعرض منتجاتهم، والتواصل مع عملائهم والاستفادة من المواقع الالكترونية التي تسهم في النهوض بالأعمال التجارية.// انتهى //13:26ت م0095