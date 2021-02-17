الدمام 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي محمد البقمي وعدداً من منسوبي الجمعية.واطلع سموه على تقرير لأبرز مشروعات وبرامج الجمعية خلال العام الماضي 2020، الذي شمل مبادرات الجمعية أثناء جائحة كورونا (كوفيد-19) من تأهيل ورفع جاهزية المتطوعين وعمل دليل التطوع أثناء الجائحة وتعقيم وتنظيف المساجد والجوامع بالمنطقة الشرقية والمسح الميداني في المناطق المعزولة أثناء فترة الجائحة وتوعية المتسوقين بالإجراءات الوقائية في مراكز التسوق، وتجهيز وتوزيع السلال الغذائية على الفئات الأكثر حاجة أثناء الجائحة.وأشاد سموه بالتقرير , مثنياً على الجهود التي قام بها نجيب الزامل "رحمه الله" في الجمعية ، كما هنأ الجمعية بحصولها على المركز الثالث كأعلى جمعية تفعيلًا لمنصة العمل التطوعي في المملكة والمركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية.وأكد سموه حرص القيادة على دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ، إلى جانب ما تمثله هذه الأعمال التطوعية من قيمة أصيلة غرست منذ القدم وتنمو مع الزمن لتمثل منهج ديننا الإسلامي الحنيف.// انتهى //14:32ت م0118