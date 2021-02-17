بريدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الرس فايز الحربي، وذلك لمناقشة الوضع الراهن والمستقبلي للغرفة، وموقف الغرفة من تطبيق النظام الجديد لاتحاد الغرف.وأشاد سموه خلال اللقاء، بنشاط غرفة الرس وما تُحققه من جهود في تطبيق نظام الغرف التجارية الجديد لخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية وقطاع الأعمال بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية دور الغُرف التجارية والصناعية في التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيّدها الله – في ذلك، متطلعًا إلى المزيد لخدمة المحافظة والقطاع الاقتصادي فيها، حاثًّا سموه على مضاعفة الجهود للرقي بالأداء إلى الأفضل.وقّدم رئيس غرفة الرس لسموه شرحًا عن أبرز إنجازات الغرفة وإسهاماتها في الارتقاء بقطاع الأعمال وريادة الأعمال وبرامج التوطين بالمحافظة، بالإضافة إلى عمل الغرفة في الوضع الراهن والخطط المستقبلية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا حرص غرفة الرس على العمل المستمر لتلبية تطلعات ومبادرات سموه لخدمة قطاع الأعمال وتمكين شباب وشابات الأعمال بالمنطقة وبمحافظة الرس، من خلال تعزيز دور الغرفة في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني، ورئيس الغرفة التجارية بالقصيم عبدالعزيز الحميد، ومدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة فهد الحربي.// انتهى //14:35ت م0119