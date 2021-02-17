أديس أبابا 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد اليوم، إرسال بعثة لمراقبة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في النيجر، المقررة يوم 21 فبراير .وأوضح في تصريح صحفي، أن بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات يقودها رئيس الوزراء السابق لموريتانيا أصغير ولد مبارك، وتتكون من برلمانيين عموم إفريقيا ورؤساء المؤسسات المسؤولة عن الانتخابات وأعضاء منظمات المجتمع المدني، والمراقبون من البلدان الأفريقية.وأشار إلى أن مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات تتمثل في مراقبة العملية الانتخابية في جمهورية النيجر.// انتهى //14:39ت م0122