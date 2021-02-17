إسلام آباد 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذها في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، بالقرب من "مير علي" كبرى مدن وزيرستان.وبيّن أن القتلى الثلاثة كانوا من عناصر "حركة طالبان باكستان" المحظورة، وكانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية التي طالت قوات الأمن، بالإضافة إلى تورطهم في عمليات الخطف من أجل الفدية.// انتهى //14:47ت م0123