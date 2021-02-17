جيزان 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأنهت جامعة جازان تطوير وتحديث بنيتها التحتية بإيجاد بيئة تعليمية داعمة وفاعلة ومتطورة بما يسهم في زيادة التحصيل العملي والمعرفي لطلبة الجامعة وتحفيزهم على الإبداع والابتكار واكتساب المهارات.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أنه بمتابعة من معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني تقوم الجامعة ممثلة بإدارة الخدمات والتجهيزات التعليمية لأداء مهامها بما يلبي تطلعات الجامعة والمجتمع، لتوفير وتأمين الخدمات التعليمية المتطورة داخل الفصول الدراسية والمعامل والمختبرات لتلبية احتياجات الجامعة وخططها المستقبلية وتعزيز مكانتها التنافسية.وبين الدكتور حسن أن الجامعة قامت خلال العام الماضي 2020م بتأمين وتوفير 12.646 من المستلزمات التعليمية، إضافة إلى تطوير 191 قاعة دراسية، وإنشاء وتجهيز 24 قاعة تدريب، وإنشاء 3 معامل حاسب آلي، وتطوير 31 معملًا للحاسب آلي، وإعادة فرز وتدوير 30 معملًا طبيًا وعلميًا، كما تم نقل المسار الصحي وثلاث كليات علمية من مبانيها السابقة إلى المجمع الأكاديمي للطالبات بمحلية، وإخلاء 10 مبانٍ مستأجرة.// انتهى //14:49ت م0127