الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسعقدت لجنة دراسة موضوع تعظيم استفادة دول مجلس التعاون من مشروع طريق الحرير (الحزام والطريق) اليوم , اجتماعها الأول، من الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الاستشارية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المنبثقة من الهيئة الاستشارية، الذي تضمن وضع الآليات والتصورات للإطار الهيكلي للموضوع قيد الدراسة، والإطار الزمني المنظم لاجتماعات اللجنة للانتهاء من هذه الدراسة، وذلك لعرضها على اجتماع الهيئة الاستشارية في اجتماعها الثاني من دورتها الحالية لمناقشتها باستفاضة وتوسع وإبداء ملاحظات الهيئة الاستشارية حول هذه التصورات، تمهيداً لرفعها إلى قمة قادة دول مجلس التعاون في القمة المقبلة لإقرارها وإحالتها الى اللجان المعنية لوضعها موضع التنفيذ.// انتهى //14:50ت م0128