جدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة اليوم ، رئيس جامعة أم القرى المعيّن حديثاً ، الدكتور معدي القحطاني.وهنأ سموه ، رئيس جامعة أم القرى بمناسبة تعيينه ،- سائلا الله له التوفيق - في المهام الموكلة إليه.وقدم الدكتور القحطاني ، شرحاً موجزاً عن خطة الجامعة والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 ، مبينا أنه سيتم التركيز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة المنبثق من منظومة البحث العلمي، التي ينتج عنها براءات اختراع ، يتم تحويلها إلى منتجات ملموسة تسهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل.// انتهى //14:57ت م0131