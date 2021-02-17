تونس 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسيُعقد غدًا -عبر الدائرة التلفزيونية- المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن الأمن السياحي، بمشاركة المسؤولين عن الأمن السياحي في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وسيناقش المؤتمر -وفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرًا لها- عددًا من الموضوعات، بينها التعامل الأمني مع السائحين لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، وكذلك التعاون والتنسيق بين الأمن السياحي وأجهزة الدولة في الأزمات السياحية.وسينظر المؤتمر في تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحي، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي، وأسس اختيار وتدريب وتأهيل العاملين في شرطة السياحة.// انتهى //16:10ت م0165