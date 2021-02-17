الخرطوم 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساستقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى السودان.ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لدولته، وتهنئتهما بمناسبة تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، فيما حمّل رئيس مجلس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:18ت م0168