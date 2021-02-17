أبها 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة رياض الأطفال عدداً من البرامج التعليمية والخدمات النوعية للأطفال من سن مبكرة حتى الصف الثالث في خطوة تهدف إلى تعزيز شخصياتهم وتنمية مهاراتهم ودعم تعلمهم.وأوضح تعليم عسير أنه جرى خلال مدة الدراسة عن بُعد تنظيم لقاء على مستوى المملكة، وتنفيذ ست ورش تدريبية على مستوى المنطقة، وعقد أربع شراكات مع جهات تطويرية، وعقد ستة اجتماعات ولقاءات على مستوى الإدارة العامة للتعليم، وإقامة ثلاث فعاليات ومسابقات، تضمنت مسابقة "روضة ورياض"، وعقد لقاء افتراضي في اليوم العالمي للطفل تحت شعار"أطفالنا مسؤولية الجميع"، وتفعيل اليوم العالمي للطفل 2020، والمشاركة مع الإدارة العامة للطفولة المبكرة في ثلاثة برامج وزارية، وتنفيذ ١٧٣ درسًا تطبيقيًا، وإنشاء ثلاثة روابط إلكترونية تعليمية.وكانت إدارة رياض الأطفال شاركت مع الإدارات المعنية للتوسع في افتتاح الروضات ومدارس الطفولة المبكرة، والمتابعة الإدارية للروضات الحكومية والأهلية، وتجويد الخدمات المقدمة والبيئة التعليمية والتطوير المهني للفئات المستهدفة، وتحقيق الشراكات الأسرية وتعزيزها، ودراسة قوائم الانتظار والعمل على تقليصها.// انتهى //16:19ت م0169