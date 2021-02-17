أبها 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأطلق نادي أبها الأدبي أمس المرحلة الرابعة من مبادرة "الثقافة إلى بيتك" بأمسية قصصية جاءت ضمن الاحتفال باليوم العالمي للقصة القصيرة .وأوضح رئيس النادي الدكتور أحمد آل مريع أن أدبي أبها كان يعتزم أن يكون البرنامج الثقافي لهذا العام ٢٠٢١ حضوريا من خلال الاستضافات في مقر النادي، لكن المستجدات التي أعلنت عنها وزارة الصحة جعلت خيار مبادرة "الثقافة إلى بيتك" حاضرا لنجاحها في استمرار العمل الثقافي خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فعالية ثقافية كل ثلاثاء من كل أسبوع إلى بداية موعد الإجازة الصيفية .// انتهى //16:20ت م0170