جدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسنظمت كلية علوم الانسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز، أمس، مسابقة : (3MT).وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة حنان جمبي، أن المسابقة العالمية (3MT) أحد المسابقات التابعة لجامعة كوينزلاند باستراليا، مشيرة إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز أول جامعة سعودية يدرج اسمها بشكل رسمي بالمسابقة ، وسادس جامعة عربية منذ عام 2016.كما أوضحت مساعدة المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتورة نوال الضبيبان، أن عدد المشاركات في المسابقة بلغ 13 متسابقة ، يمثلن تخصصات مختلفة بالجامعة .// انتهى //16:21ت م0171