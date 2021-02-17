ثقافي / جامعة الملك عبدالعزيز تنظم مسابقة " 3MT "
الأربعاء 1442/7/5 هـ الموافق 2021/02/17 م واس
جدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس
نظمت كلية علوم الانسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز، أمس، مسابقة : (3MT).
وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة حنان جمبي، أن المسابقة العالمية (3MT) أحد المسابقات التابعة لجامعة كوينزلاند باستراليا، مشيرة إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز أول جامعة سعودية يدرج اسمها بشكل رسمي بالمسابقة ، وسادس جامعة عربية منذ عام 2016.
كما أوضحت مساعدة المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتورة نوال الضبيبان، أن عدد المشاركات في المسابقة بلغ 13 متسابقة ، يمثلن تخصصات مختلفة بالجامعة .
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16:21ت م
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