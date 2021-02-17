القاهرة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي يزور مصر حاليًا.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم بأن وزير خارجية باكستان نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوته إلى زيارة دولة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين.وجرى خلال اللقاء تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين للحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب.// انتهى //16:25ت م0173