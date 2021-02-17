القاهرة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4ر700 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر5 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 05ر1% ليبلغ مستوى 17ر11413 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 67ر1% مسجلاً 3ر2376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقاً بنحو 46ر1% لينهي التعاملات عند مستوى 11ر3403 نقاط.// انتهى //16:27ت م0174