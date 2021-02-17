عمّان 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأشاد وفد من منظمة أطباء بلا حدود بالجهود التي تبذلها عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن وبخدماتها التي تقدم بأحدث الأجهزة والمعدات والتجهيزات المتطورة، مما جعلها في المرتبة الأولى من حيث استقبال المرضى والمراجعين لجميع الفئات العمرية.جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد المنظمة أمس لعيادات المركز في مخيم الزعتري اطلع فيها على الجهود التي تقدم لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد- 19) داخل المخيم.//انتهى//16:32ت م0176