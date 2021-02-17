حجة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماتها العلاجية.?وراجع العيادات خلال الفترة 4 - 10 فبراير 2021م في قسم الطوارئ 15مستفيداً، وعيادة الباطنية 227 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 205 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 7 أفراد.كما صرفت الأدوية لـ 265 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 134 مستفيداً، فيما استقبل قسم الإحالة الطبية 8 أفراد، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//16:32ت م0177