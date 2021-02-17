قندهار 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسلقي 11 مسلحا من حركة طالبان مصرعهم في منطقة "أرغنداب" بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني بدعم من سلاح الجو استهدفت مقاتلي طالبان في منطقة أرغنداب بالإقليم، مشيرة إلى أنه إضافة إلى مصرع المسلحين أصيب أربعة آخرين من طالبان خلال العمليات التي شنّتها القوات.وعثرت القوات الحكومية على دراجة نارية وذخائر وبعض الأسلحة.ويأتي ذلك بعد مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين، عندما مرت مركبة تابعة للشرطة الوطنية الأفغانية على قنبلة زُرعت على جانب طريق بإقليم هيرات.ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.// انتهى //17:05ت م0193