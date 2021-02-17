سياسي / نائب وزير الخارجية يستقبل مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة
الأربعاء 1442/7/5 هـ الموافق 2021/02/17 م واس
الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -الإيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والإيسيسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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17:28ت م
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