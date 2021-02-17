الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -الإيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والإيسيسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:28ت م0196