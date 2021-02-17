اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1442/7/5 هـ الموافق 2021/02/17 م واس
بيروت 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.22%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 672.44 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 128 ألفا و398 سهما، بقيمة مليونين و458 ألفا و43 دولارا، نُفّذت من خلال 35 صفقة .
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و872 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و857 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:40ت م
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