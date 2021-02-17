بيروت 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.22%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 672.44 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 128 ألفا و398 سهما، بقيمة مليونين و458 ألفا و43 دولارا، نُفّذت من خلال 35 صفقة .كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و872 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و857 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:40ت م0200