القاهرة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسفاز فريق أسوان على مضيفه فريق المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بقي رصيد المقاولون العرب عند رصيد 11 نقطة في المركز الرابع عشر.//انتهى//18:00ت م0205