القاهرة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده وباكستان يواجهان تحديات مشتركة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن البلدين اتفقا على تكثيف التعاون خلال المدة القادمة لمواجهة الإرهاب الذي يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهته.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في ختام جلسة مباحثاتهما الثنائية بالقاهرة اليوم.وقال شكري: إن مصر تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على الفكر المتطرف من خلال مؤسسة الأزهر، واصفًا إياها بالمركز الوسطي المعتدل الذي يمتلك تاريخا طويلا وكوادر يشهد لها الجميع بالكفاءة.بدوره أكد وزير خارجية باكستان على التوافق في الرؤى بين بلاده ومصر فيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والدفاع والتعليم ومواجهة التحديدات العالمية بما في ذلك الإرهاب والتطرف وأيضاً مكافحة كورونا، مشيراً إلى أن البلدين سيعملان على تحديث مذكرات التفاهم بعد قطع العلاقات الذي دام لمدة 10 سنوات.// انتهى //18:00ت م0206