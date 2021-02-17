عرعر 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسشاركت وزارة الثقافة في افتتاح مطار عرعر الجديد الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني اليوم ودشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وذلك عبر تنفيذها لبرنامج ثقافي منوع في أروقة المطار الجديد وممراته وصالات الانتظار.وتمثلت مشاركة الوزارة في وضع لوحات فنيّة دائمة في صالات المطار وأروقته، إضافةً إلى توفير أنشطة ثقافية تستمر لخمسة أيام ابتداءً من يوم الافتتاح، وتشمل إنشاء ركن للخط العربي يُعرّف بهذا الفن الأصيل وجمالياته، وتأمين فِرَق موسيقية لعزف الموسيقا الحيّة لخلق أجواء مميزة للمسافرين خلال فترات الانتظار.وتهدف وزارة الثقافة من هذه المشاركة إلى تعزيز مفهوم "الثقافة نمط حياة" عبر تفعيل المساحات في المطار وإثرائها بالمحتوى الثقافي الذي يُسهم في توفير التغذية الجمالية لمرتادي المطار والمسافرين، إلى جانب ما توفره من مساحة للفنانين والمبدعين السعوديين تسمح لهم بتقديم أعمالهم الفنية في فضاء مفتوح.// انتهى //18:38ت م0215