ينبع 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية مبادرة "صلى بأمان 2 "، وذلك عن طريق فرسان التطوع بمدينة ينبع الصناعية من خلال توزيع الكمامات الطبية وسجادات الاستخدام الواحد في بعض جوامع مدينة ينبع الصناعية، بتنسيق مشترك بين قطاعي الخدمات المساندة والتشغيل والصيانة.وتأتي هذه المبادرة ضمن الاهتمام بسلامة الجميع بالمسجد، ودليل على حرص القائمين بالهيئة الملكية بينبع على تقديم أفضل الأعمال المميزة لخدمة ساكني ينبع الصناعية .// انتهى //18:56ت م0220