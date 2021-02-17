عام / إطلاق مبادرة كليات عنيزة الأهلية في البحوث والدراسات النوعية
الأربعاء 1442/7/5 هـ الموافق 2021/02/17 م واس
عنيزة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس
أطلق محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم , مبادرة كليات عنيزة الأهلية البحثية في المجالات التطبيقية المرتبطة بمتطلبات واحتياجات القطاعات المختلفة بالمحافظة والمنطقة، بحضور المشرف العام بالكليات الدكتور عبدالله الشتيوي وعدد من مديري القطاعات الحكومية .
وشاهد المحافظ عرضا تعريفيا عن مركز البحوث وأهدافه وإنجازاته والمبادرات البحثية المتنوعة في أكثر من ثلاثة عشر مجالا تشمل الجوانب الإدارية والهندسية والحاسوبية والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي وتقنية النانو .
من جهته أكد الشتيوي أن المبادرات البحثية ستثري سوق العمل وتسهم في تقديم الحلول التطويرية في الصناعة والتجارة والخدمات وتطوير الأعمال وخلق وتوطين الوظائف ، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستكون مرحلة الاختيار والتنفيذ ، وستتضمن عقد ورش العمل الجماعية المشتركة مع القطاعات وتحديد المراحل التي ستستمر عليها البحوث والدراسات والوقت الزمني للبدء ومناقشة النتائج والتسليم النهائي .
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