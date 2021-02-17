عنيزة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأطلق محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم , مبادرة كليات عنيزة الأهلية البحثية في المجالات التطبيقية المرتبطة بمتطلبات واحتياجات القطاعات المختلفة بالمحافظة والمنطقة، بحضور المشرف العام بالكليات الدكتور عبدالله الشتيوي وعدد من مديري القطاعات الحكومية .وشاهد المحافظ عرضا تعريفيا عن مركز البحوث وأهدافه وإنجازاته والمبادرات البحثية المتنوعة في أكثر من ثلاثة عشر مجالا تشمل الجوانب الإدارية والهندسية والحاسوبية والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي وتقنية النانو .من جهته أكد الشتيوي أن المبادرات البحثية ستثري سوق العمل وتسهم في تقديم الحلول التطويرية في الصناعة والتجارة والخدمات وتطوير الأعمال وخلق وتوطين الوظائف ، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستكون مرحلة الاختيار والتنفيذ ، وستتضمن عقد ورش العمل الجماعية المشتركة مع القطاعات وتحديد المراحل التي ستستمر عليها البحوث والدراسات والوقت الزمني للبدء ومناقشة النتائج والتسليم النهائي .// انتهى //18:58ت م0221