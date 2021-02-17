الباحة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم -عبر الاتصال المرئي- اجتماع مناقشة أعمال الإستراتيجية العمرانية لمنطقة الباحة 2030 ، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن المهندس حسين بن سعود السديري، وعدد من المختصين بالوزارة، وذلك بهدف ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وتعظيم الأثر المكاني لها التي تشمل 3 ملامح ومدتها 30 شهرا وبتكلفة 22 مليون ريال.وشملت الإستراتيجية وضع رؤية عمرانية حضارية وتحديد الفجوات في التنمية، وكيفية استثمار المِيَز النسبية في المنطقة بما يعزز فرص العيش وجودة الحياة وتحقيق الاستدامة، حيث يتم إعداد الإستراتيجية من قبل تحالف مكاتب دولية بقيادة مكتب استشاري عالمي متضامن مع خمسة مكاتب عالمية متخصصة، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.ووجه سمو أمير الباحة خلال الاجتماع شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تبنّي الوزارة لهذا المشروع ، مؤكداً حرصه بأن تكون الإستراتيجية شاملة للمنطقة وتحقق المواءمة بين جميع القطاعات ، وأن لا تتم الأعمال التنفيذية إلا بعد وجود كامل الفريق داخل منطقة الباحة ، مع ضرورة الحفاظ على هوية الباحة الزراعية والسياحية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .//انتهى//19:07ت م0222