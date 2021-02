بيروت 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعلن "اتحاد المصارف العربية" في بيان له اليوم برنامج المؤتمرات والمنتديات التي سينظّمها ويشارك فيها خلال العام الجاري 2021 (عبر التواصل المرئي Online)، ومنها ما سيكون بحضور شخصي.وكشف الاتحاد في بيانه عن أنّه في 4 فبراير الجاري جرى عقد منتدى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي IMF، ومشاركة البنوك المركزية العربية وجامعة الدول العربية ومؤسسات عربية ودولية، بعنوان "تمويل النمو من خلال تمكين الاقتصاد الرقمي - Financing Growth by Empowering Digital Economy".وأوضح الاتحاد أنّ الفعالية التالية ستكون في 16 مارس المقبل، وهي "منتدى الصيرفة الإسلامية" بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI بمشاركة رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وسيتوزع انعقاده بين (Online) وشخصي، أما الفعالية الثالثة فهي "منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أيام 25، 26 و27 مارس المقبل، يليه في 6، و7، و8 أبريل المقبل انعقاد "القمة العربية الأولى للمصارف الرقمية - The Arab Summit for Digital Banking، وللمملكة العربية السعودية حصة في المؤتمرات، حيث ستستضيف مدينة الرياض يومي 20 و21 مايو 2021 "المؤتمر المصرفي العربي لعام 2021"، تزامناً مع الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية بعنوان "إجراءات الصمود المصرفي في ظل انتشار الجائحة" بمشاركة (Online) وحضور شخصي.كما سيجري عقد مؤتمر "البيئة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة يومي 27 و28 مايو، والأسبوع الأخير من شهر يوليو (22، و23 و24) ستكون هناك عدة مؤتمرات في تونس، وروما (بالتزامن مع اجتماعات الـ G20/B20) إضافة إلى القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2021، وإستراتيجيات التعافي ما بعد الأزمات - Recovery Strategies Post Crises" بمشاركة (Online) وحضور شخصي.وبيّن الاتحاد أنّ "منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية" سيُعقد في سهل حشيش - الغردقة بجمهورية مصر العربية، يليه مؤتمر "الاتجاهات الحديثة في مدفوعات التجزئة وتأثير جائحة 19 COVID على التحويلات الرقمية" في بيروت يومي 12 و13 أغسطس، ثم منتدى "تمويل التنمية: من الوباء إلى التعافي الاقتصادي" في الدوحة يومي 7 و8 سبتمبر، ثم منتدى "الطريق إلى بازل 4" في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية يومي 27 و28 سبتمبر، ثم العودة إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، حيث سيُعقد "منتدى البيانات الضخمة وتطبيقات البلوك تشين" أيام 14، و15 و16 أكتوبر، وكلها بمشاركة (online) وحضور شخصي.ولفت الاتحاد في بيانه النظر إلى أنّ الأشهر الأخيرة من العام ستشهد انعقاد "المؤتمر المصرفي العربي لعام 2021" بعنوان "المصارف العربية وتحديات الإصلاح الاقتصادي يومي 14 و15 نوفمبر في بيروت، ثم منتدى يُعقد في إمارة دبي (لم تُحدد تفاصيله بعد)، ثم منتدى بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية بعنوان "أفضل الممارسات للنمو المستدام في عصر الثورة الصناعية الرابعة: مواجهة جائحة كورونا" في بيروت يُحدد تاريخه لاحقاً، على أن يكون الختام في منتدى "سلامة النظام المصرفي في مواجهة التحديات" في الخرطوم بجمهورية السودان في 16 ديسمبر 2021.// انتهى //19:09ت م0223