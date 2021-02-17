عمّان 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 2887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 355106 إصابات.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 330805 حالات شفاء بعد تسجيل 1294 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4503 حالات.// انتهى //19:09ت م0224