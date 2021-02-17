الأمم المتحدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسدعت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور مجلس الأمن إلى ضمان إدراج الجميع في خطط التطعيم الوطنية بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو إذا كانوا يعيشون في مناطق تسيطر عليها كيانات غير حكومية.وأكدت هنرييتا فور في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الافتراضي -الذي عُقد اليوم لمناقشة ضمان الوصول العادل للقاحات وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2532 حول وقف الأعمال العدائية في سياق (كوفيد -19) أن الحصول المتكافئ على اللقاحات لجميع الناس -بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في ظل النزاع- أمر أساسي، مشددة على أن جائحة كوفيد-19 غيّرت من استجابة المنظمة وزادتها تعقيدا، لاسيّما في بعض البيئات الأكثر صعوبة وخطورة.وأبانت هنرييتا فور أن اليونيسف تعمل على تكييف وتعديل وتقييم الاحتياجات المحددة في كل موقع، وضمان توفر الجرعات والمحاقن الكافية في كل بلد، وإجراء عمليات جرد لضمان وجود أنظمة فعّالة لسلسلة التبريد.// انتهى //19:26ت م0227